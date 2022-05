BIG CITY DRIVE heißt für uns: in einem Augenblick in der schönsten Natur und gewissermaßen „auf dem Land“ Golf zu spielen und im nächsten Augenblick mitten im Herz der schönsten und lebenswertesten City der Welt, Wien, einzutauchen. Was Sie davon haben? The Best of two Worlds. Golf und Großstadt-Flair. Natur und City-Life. Und all das nur einen kurzen Drive entfernt.